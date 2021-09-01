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Giriş Tarihi: 1.9.2021 11:08 Son Güncelleme: 1.9.2021 11:19

Havuzda iğrenç olay: Sapık kapıcı tutuklandı!

DHA
Havuzda iğrenç olay: Sapık kapıcı tutuklandı!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iğrenç bir olay yaşandı. Kapıcılık yaptığı sitenin havuzunda 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Aydın Haydar (56), tutuklandı. İşte mide bulandıran haberin detayları

Olay, pazartesi günü Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Haydar, kapıcılık yaptığı sitenin havuzuna giren 2 kız çocuğunu vücutlarına dokunarak, taciz etti. Çocukların durumu anlatması üzerine aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Aydın Haydar'dan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Haydar, gözaltına alındı. Kız çocukları, pedagog eşliğinde verdikleri ifadede, Haydar'ın kendilerine dokunduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Haydar, adliyeye sevk edildi.

Haydar, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Kimseyi taciz etmedim, iftira. Hayatım boyunca yapmadım' dedi.

Haydar, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Havuzda iğrenç olay: Sapık kapıcı tutuklandı!
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