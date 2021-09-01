Havuzda iğrenç olay: Sapık kapıcı tutuklandı!

Olay, pazartesi günü Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Haydar, kapıcılık yaptığı sitenin havuzuna giren 2 kız çocuğunu vücutlarına dokunarak, taciz etti. Çocukların durumu anlatması üzerine aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Aydın Haydar'dan şikayetçi oldu.