İstanbul’da dehşet: Zeyna’ya kurşun yağdırdı! Ayşe’yi de yaraladı!

EN KISA ZAMANDA TABURCU OLACAK



Köpeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Muhammet Darıcı, "Geldiğinde durumu kritik bir halde değildi. Bu bizim en güzel şanslarımızdan biri. Vücudunda özellikle göğüs ve boyun kısmında 5 adet kurşun giriş yarası vardı. Bunlardan en önemlisi boynunun altındaki ve göğüs kafesinin altındaki kısımdı. Kurşun girişi bölgeleri temizlendi. Enfeksiyona karşı önlem almak amaçlı. Direnler uygulandı. Yaralar sürekli direnlerle yıkanıyor. Antibiyotik tedavisi alıyor. Şuan keyfi gayet yerinde. Yaralarımız gayet temiz. Gayet güzel telore etti bu süreci. En kısa zamanda taburcu olacak ve sevdiklerinin yanına dönecek" diye konuştu.