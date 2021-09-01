İstanbul’da taksici çarptığı kızı hastaneye bırakıp kaçtı!

"BEN O TAKSİCİYİ BULUP YÜZ YÜZE GELMEK İSTİYORUM"



Anne Raife Bizan ise, olay sırasında evde olduğunu ve çocukların ağlama sesi duyduğunu söyledi. Bizan, "Evde iş yapıyordum. Araba sesi geldi. Çocuk 'ablama araba çarptı' diye ağıyordu. Hemen aşağı indim. Kızım ağlayarak, 'anne omuzum ağrıyor' dedi. Omuzu, suratı, ayağı yara içindeydi. Taksici bizi hastaneye götürdü. Numaramı aldıktan sonra 'Arabamı bağlayacaklar. 15 dakika sonra geleceğim' diyerek gitti. Ve bir daha geri dönmedi. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Çok zor durumdayım. Bu durumda beni bırakmasaydı, çocuğum 'Nasıl? İyi mi?' diye baksaydı. Onun ceza almasını istiyorum. Hastane masraflarımı da ödesin. 600 lira hastane masrafı tuttu. En azından çocuğuma gelip bakabilirdi. Ben o taksiciyi bulup yüz yüze gelmek istiyorum. Ben arkadaşımla beraber geceye kadar hastanedeydim. Çarpan sürücünün bulunmasını istiyorum. 600 lira verdim ama benim de durumum yok. Kiracıyım, sadece eşim çalışıyor. Gelirim yok. Allah rızası için onu bulun. Okulunun açılmasına 1 hafta kaldı, bu duruma geldi benim kızım" diye konuştu. Hastanede yapılan işlemlerin ardından küçük kızın kolunda çıkık olduğu ve hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı bildirildi.