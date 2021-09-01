Kahraman babanın umutlu mücadelesi

SMA
Tip 1 hastası olan 3 polis çocuğu Aziz Cemal Kızılkurt
(1), Ömer Akif Kaya
(9 aylık) ve Beyazıt Eser
(3) için başlatılan "Üç Minik Cana Nefes Ol" adlı yardım kampanyası tamamlandı.
Milyonlarca kişinin yardımıyla ABD
'de tedavisine başlanan Kızılkurt ve tedavi biletini alan Kaya'nın ardından Eser için Hatay Valiliği
izniyle başlatılan yardım kampanyası da sonlandı. Polisler meslektaşlarının evlatları için seferber oldu. İstanbul Emniyeti Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü başta olmak üzere Türkiye genelinde bütün emniyet teşkilatı, STK'lar ve vatandaşlar kampanyalara destek verdi. 3 can için başlatılan kampanyalarda yaklaşık 60 milyon lira toplandı. Son olarak Eser için 1 milyon 900 bin euro (Yaklaşık 20 milyon lira) toplandı. Pasaportu alınan ve ilk fotoğrafı çektiren Eser, haftaya babası Şükrü Eser
ve annesi Saadet Eser ile tedavisi için Dubai
'ye uçacak. Eser'in tedavisi üç ay sürecek.
Kızı Nisa Nur Eser
'i 3 yaşındayken aynı hastalıktan kaybeden ve oğlu Beyazıt için çok büyük bir mücadele veren Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan baba Şükrü Eser duygularını SABAH'a anlattı:
MÜDÜRLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM
"Bir ayda 56 il gezerek emniyet müdürlüklerinde kumbara ve broşürler dağıttım, görüşmeler yapıp meslektaşlarımdan yardım topladım. Başta personeli olduğum Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne, tüm il emniyet müdürlerimize, emniyet müdürlerimiz Banu Ördek
ve Öznur Selçuk Gündüz ile Komiser Abdullah Gül başta olmak üzere, yardım eli uzatan milyonlara teşekkür ediyoruz. Bizlere umut, bebeklerimize nefes oldular. Beyazıt için çok büyük emek verdiler. İnşallah başarılı bir tedaviyle karşılığını alacağız."