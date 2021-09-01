Kahraman babanın umutlu mücadelesi





Son olarak; Beyazıt Eser için milyonlarca kişinin bağışlarıyla 1 milyon 900 bin Euro (Yaklaşık 20 milyon lira) toplandı. Pasaportu alınan ve ilk fotoğrafı çektiren Beyazıt Eser haftaya babası Şükrü Eser ve annesi Saadet Eser ile birlikte tedavisi için Dubai'ye uçacak. Beyazıt Eser'in tedavisi üç ay sürecek.