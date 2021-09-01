Karaevli Tarım ve Teknoloji Fuarı başladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'nde 120 bin metrekare alanda düzenlenen fuarın ve ülke genelinde 81 firmanın katıldığı Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı'nın açılışına Vali Vekili Asalet Karabulut, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve davetliler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz; ''12 yıldan beri 24 tane açık alan uygulamalı tarım fuarı gerçekleştirmişiz Türkiye'nin her yerinde. Bunlardan 11 tanesi bizimde Tekirdağ'da bulunmamızdan dolayı, Tekirdağ'da Süleymanpaşa Karaevli'de gerçekleşiyor. Bu fuarı gerçekleştirirken bizlere destek olan sizler çok iyi biliyorsunuz çok teşekkür ediyoruz. Tüm STK'larımıza, belediyemize, ilçe belediyemize, çiftçi birliklerimize, tarım kredi kooperatifi birliğimize tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Tarımsal mekanizasyon, ilaçlama, gübreleme firmaları mevcut. Alan içerisinde bu sene farklı olarak yemlik üretimde kullanılan dane sorgunda mevcut. Fransız tohum üreticileri birliğinin temsilcileri burada. 6 farklı silajlık ve yemlik olmak üzere dane sorgum çeşidi ektiler. Umuyoruz ki tüm Türkiye'de ve bölgemizde daha az su kullanan bu bitkinin çiftçilerimizle tanışması ve bundan sonra alternatif bir ürün olarak ürün desenimize katılması temennimizdir.'' İfadelerini kullandı.
Açılış töreninde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak; ''Tekirdağ'ın ana vizyonlarından olan tarım ve hayvancılığın her konuda desteklendiği ve bizlerinde bu destek içerisinde olduğu bir büyükşehir belediyesi olarak böyle fuarlara çok önem veriyoruz. Özellikle bu fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. Bugünde fuarın ortak paydaşlarından bizde varız burada. Ancak tabi Tekirdağ'ın Tarım ve Hayvancılıkta özel bir yeri var bunu her zaman söylüyorum, Tarım ve Hayvancılıkta Tekirdağ Türkiye'nin başkenti. Böylesine güzel özellikler böylesine mükemmel verimler, böylesine güzel korunmuş çevre başka bir yerde yok. Düşünebiliyor musunuz ? toplam 6313 Km arazinin %62,6'sı tarımda kullanılıyor. Türkiye'de birinci sıradayız.'' dedi.
Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Tekirdağ Vali Vekili Asalet Karabulut; '' Ülke gelirine ve istihdamına katkı sağlayan önemli sektörlerden biri tarım ve hayvancılıktır. Tekirdağ'da sahte tarım ve hayvancılık önemli gelir kaynağıdır. Aynı zamanda yaygın olarak pek çok vatandaşımıza iş imkanı sağlamaktadır. Türkiye'nin Tarım politikalarından nihai hedefi, artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması üretimin ve verimin artırılması, tarım gelirlerinin artırılması görülmektedir. 2023 tarım hedeflerine ulaşmak için, tarımda teknoljinin kullanımının artırılması, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılması ve tarımsal üretimi bilimsel yapmak zorundayız. Tarımda teknoljinin kullanımı, yapılan araştırmalar sonucunda edinilen yöntemler değişen şartlarla mücadele etmeyi, doğanın zorluğu ile başa çıkmayı ve daha fazla verimi elde etmeyi sağlamaktadır. Tarımda teknoljinin kullanımı kar oranımız artırmaktadır'' şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleştirerek Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri fuarı açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan protokol üyeleri daha sonra fuar alanında bulunan firmaları ziyaret ettiler.