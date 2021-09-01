Karaevli Tarım ve Teknoloji Fuarı başladı

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz; ''12 yıldan beri 24 tane açık alan uygulamalı tarım fuarı gerçekleştirmişiz Türkiye'nin her yerinde. Bunlardan 11 tanesi bizimde Tekirdağ'da bulunmamızdan dolayı, Tekirdağ'da Süleymanpaşa Karaevli'de gerçekleşiyor. Bu fuarı gerçekleştirirken bizlere destek olan sizler çok iyi biliyorsunuz çok teşekkür ediyoruz. Tüm STK'larımıza, belediyemize, ilçe belediyemize, çiftçi birliklerimize, tarım kredi kooperatifi birliğimize tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Tarımsal mekanizasyon, ilaçlama, gübreleme firmaları mevcut. Alan içerisinde bu sene farklı olarak yemlik üretimde kullanılan dane sorgunda mevcut. Fransız tohum üreticileri birliğinin temsilcileri burada. 6 farklı silajlık ve yemlik olmak üzere dane sorgum çeşidi ektiler. Umuyoruz ki tüm Türkiye'de ve bölgemizde daha az su kullanan bu bitkinin çiftçilerimizle tanışması ve bundan sonra alternatif bir ürün olarak ürün desenimize katılması temennimizdir.'' İfadelerini kullandı.