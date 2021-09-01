Kaza yapan Kırgız kadın şoka girdi! Çocuk için ne yapacağını şaşırdı





"ÇOCUĞA BİR ŞEY OLMASIN"

Kazadan dolayı büyük üzüntü yaşayan Meerim Ş, "Karşıya geçiyordum. Bizde bir şey yok ama karşı taraftaki çocuğa bir şey olmasın. Terzi dükkanından çıktık evimize gidiyorduk.

Biranda geçiyorduk ne olduğunu anlamadım. Yol bomboştu biranda nasıl geldi anlamadım. Bende bir şey yokta, çocuğa bir şey olmasın" dedi.