Kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşini sokak ortasında bıçakladı

Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Hasanköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Faiz Mohammed Nazari, yolda yürürken kendisini aldattığını ileri sürerek eşi Gülnar Nazari ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Nazari, yanında taşıdığı bıçakla eşini karın bölgesinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Nazari ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının bilincinin kapalı olduğu, entübe şekilde yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Öte yandan şüpheli Faiz Mohammed Nazari ise suç aleti bıçakla birlikte Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltı alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MARKETE KAÇIP CANINI KURTARMIŞ

Şüpheli Faiz Mohammed Nazari emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde eşinin Özbek uyruklu bir kişi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiğini, yolda yürürken bu konu nedeniyle tartıştıklarını, bunun üzerine bıçakladığını, eşinin markete kaçarak yardım istediğini söylediği öğrenildi.