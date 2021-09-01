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Giriş Tarihi: 1.9.2021 19:05

Kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşini sokak ortasında bıçakladı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşini sokak ortasında bıçakladı

Konya’da 43 yaşındaki Afganistan uyruklu Faiz Mohammed Nazari, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi 29 yaşındaki Gülnar Nazari’ye sokak ortasında karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli, eşinin başında beklerken polis tarafından gözaltına alınırken, markete kaçarak yandım isteyen genç kadının yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Hasanköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Faiz Mohammed Nazari, yolda yürürken kendisini aldattığını ileri sürerek eşi Gülnar Nazari ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Nazari, yanında taşıdığı bıçakla eşini karın bölgesinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Nazari ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının bilincinin kapalı olduğu, entübe şekilde yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Öte yandan şüpheli Faiz Mohammed Nazari ise suç aleti bıçakla birlikte Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltı alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MARKETE KAÇIP CANINI KURTARMIŞ

Şüpheli Faiz Mohammed Nazari emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde eşinin Özbek uyruklu bir kişi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiğini, yolda yürürken bu konu nedeniyle tartıştıklarını, bunun üzerine bıçakladığını, eşinin markete kaçarak yardım istediğini söylediği öğrenildi.

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Kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşini sokak ortasında bıçakladı
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