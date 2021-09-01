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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Kolonya imalathanesi alev alev yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kolonya imalathanesi alev alev yandı
Başakşehır'deki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde kolonya ve dezenfektan imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesinde Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta bulunan kolonya ve dezenfektan üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek başka bir bloğa sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın bölgesinde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sırasında sanayi sitesinde bulunan bazı araçlar da yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
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Kolonya imalathanesi alev alev yandı
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