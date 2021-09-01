Konteynerde çıkan yangın iki aracı yaktı

Fulya Mahallesi Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında bir süredir boş halde duran ve mahallelinin defalarca kaldırılması için Şişli Belediyesine müracatta bulunduğu boş konteyner bir anda alevler içinde kaldı. Madde bağımlılarının mesken tuttuğu boş konteynerde çıkan yanğın kısa sürede büyüyerek önce konteynerin tamamını sardı, ardından da yakında park halinde bulunan iki araca sıçradı. Durumu gören mahalleli itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın bir süre sonra tamamen söndürülürken alevlerin sıçradığı araçlardan ikisi kullanılamaz hale geldi.

"BELEDİYE KONTEYNERLERİ ALMADI"

Belediyeye konteynerin kaldırılması için müracaatta bulunduklarını ancak ilgilenen olmadığını söyleyen Ali Kemal Aygün, "Madde bağımlılarının yaktığı söyleniyor. Biz gerçekten madde bağımlılarının burayı kullanmasından rahatsızdık. Boş bir konteyner durup dururken yanmaz mutlaka içinde barınan madde bağımlılar yakmıştır. Belediyeye söylememize rağmen konteynerleri almadılar, ilgilenen olmadı. Burada boş boş duruyor, hiçbir işe de yaramıyor. Yan tarafta içinde insanların olduğu bir bina var, yan tarafı da yanmış. Binaya da sıçrayabilirdi. Arabalarda yanıp kullanılmaz hale geldi" dedi.

Polis, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.