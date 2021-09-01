Koronavirüs anne kızı hayattan kopardı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde koronavirüse yakalanan 59 yaşındaki Şadiye Çakmakçı ve 28 yaşındaki kızı Neslihan Çakmakçı, iki gün arayla yaşamını yitirdi. Hastalığa yenilenen anne ve kızı yan yana toprağa verildi.

DURUMLARI AĞIRLAŞTI

İlçeye bağlı Doğanbeyli Mahallesi'nde yaşayan Şadiye Çakmakçı ve zihinsel engelli kızı Neslihan Çakmakçı, bir süre önce tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse yakalandı. Durumları ağırlaşan anne ile kızı Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede tedavisi devam eden genç kız Neslihan Çakmakçı, virüse yenik düşerek 29 Ağustos'ta yaşamını yitirerek Doğanbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Hastalıkla mücadele eden anne Şadiye Çakmakçı'da 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Anne Şadiye Çakmakçı, kızının yanında toprağa verildi.