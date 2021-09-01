Kütahya’da 5 büyüklüğünde deprem

Kütahya
'da, dün saat 14.04'te merkez üssü Altıntaş
ilçesinin Ayrınlar köyü olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 12.07 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kütahya ve ilçelerinin yanı sıra, çevre iller Eskişehir, Afyonkarahisar
ve Uşak
'ta da hissedildi. Paniğe neden olan depremde, vatandaşlar kendilerini korkuyla evlerinden dışarıya attı. Kütahya Valisi Ali Çelik, "Köy muhtarlarıyla görüştüm, herhangi bir yıkıntı, zarar mevcut değil. 112 Acil Çağrı Merkezimize depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zarar olduğuna yönelik ihbar da gelmedi. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları devam ediyor" dedi. Bu arada Ege Denizi
'nde de önceki gece 00.06 sıralarında, İzmir'in Çeşme ilçesinin 275 kilometre açığında ve yerin 11.53 kilometre derinliğinde, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.