Lunaparkta akıl almaz ihmal Zeynep’i hayattan kopardı

Avcılar
'da gittiği lunaparkta Discovery isimli alette fenalaşan Zeynep Günay
(19) kusmuğunun solunum yoluna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Aile aleti durdurmayan ve "İki tokat atın kendine" gelir diyen görevlilerden şikâyetçi oldu. Edinilen bilgiye göre üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen 19 yaşındaki Zeynep Günay stres atmak için Avcılar'da lunaparka gitti. Discovery isimli alete binen Günay bir süre sonra kendinden geçerek kusmaya başladı. Aile görevlilerden aletin durdurulmasını istemesine rağmen çabaları yetersiz kaldı.
Dakikalar sonra durdurulan aletten indirilen Zeynep, 200 metre ilerideki hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Günay'ın bayıldığı sırada kustuğu ve kusmuğunun solunum yolunu tıkaması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Amca Fatih Günay
, "Oyuncakta bayılmasına rağmen görevliler aldırış etmemişler. İndikten sonra da 'İki tokat atın, kolonya verin kendine gelir' diyerek ambulans dahi çağırmamışlar. Görevlilerden şikâyetçi olacağız" dedi. Fatih Günay, yeğeninin psikolog olmak istediğini ve tercih sonuçlarının açıklanmasına saatler kala yaşamını yitirmesinin kendileri için ayrı bir üzüntü konusu olduğunu dile getirdi.