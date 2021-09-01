Marketteki sapıktan pişkin savunma

İstanbul Esenler'de, 29 Kasım tarihinde bir markette 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Ali Öztürk'ün (47) görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca kamuoyunda infial oluşmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında Ali Öztürk, 11 Aralık günü memleketi Niğde'ye kaçacağı sırada otogarda yakalandı. Öztürk, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Öztürk'ün, marketin içinde müşteri olarak dolaşan 11 yaşlarındaki mağdurenin yanına gelerek "Nerelisin?" diye sorduğu, "Niğdeliyim" cevabını alınca "Ben de Niğdeliyim" diyerek yaklaşıp elini omzuna attığı, yürüdükleri sırada dönüp yanağından öptüğü, daha sonra kucaklayıp sarılarak dudağından öptüğü belirtildi. Ali Öztürk hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Bakırköy 10 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ali Öztürk SEGBİS ile bağlandı. Müşteki ve mağdur Gülsün Ç. ve E.Ç. duruşmaya katıldı.
"SADECE KENDİSİNİ SEVİP KONUŞTUM"
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ali Öztürk suçlamaları kabul etmeyerek mağduru tanımadığını belirtti. Mağdurun babasını tanıdığını belirterek, "ben mağdura yönelik cinsel harekette bulunmadım. Sadece kendisini sevip konuştum" dedi.
Duruşmada söz alan Gülsün Ç. ise sanığı tanımadığını mağdur E.Ç.' nin kızı olduğunu söyleyerek, "Kızım markete gitmişti, dönüşte tacize maruz kaldığına dair herhangi bir şey anlatmadı. Karakoldan çağrılınca ve market çalışanlarının gösterdikleri videoyu izleyince haberdar oldum. Şikayetçiyim" diye konuştu.
"KİMSEYE SÖYLEME DİYE TEHDİT ETTİ"
Mağdur E.Ç. sanığı tanımadığını markete gittiğini sanığın yanına geldiğini, nereli olduğunu sorduğu babasını tanıdığını söyleyip elini omzuna attığını ifade etti. Sanığın kimseye bir şey söylememesini istediğini belirterek, "Beni sıkıştırıp dudağımdan öptü, korktuğum için yardım isteyemedim, para verip beni kimseye söylememem için tehdit etti. Korktuğum için kimseye bir şey söyleyemedim. Kamera görüntüleri ortaya çıkınca aileme ve polise anlattım" dedi.
Mahkemeye heyeti, sanık Öztürk hakkında '12 yaşından küçük mağdureye karşı cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.