Minik çevreciler çöp topladı

Bodrum Mazı Mahallesi Bahçekuyusu mevkiinde kurulan Bodrum Belediyesi Afet Alanları Destekleme Merkezi'nde toplanan temizlik ekipleri ve minik çevre gönüllüleri ile Yukarı Mazı'dan Aşağı Mazı'ya kadar olan bölgede çevre temizliği yaptı. Yangın bölgelerinin yol güzergahında gerçekleşen temizliğe, 7'den 70'e çevre gönüllüleri katıldı.
Yukarı Mazı'dan başlayan çevre temizliğinde yol kenarlarına araçlardan atılan maskeden içecek kutularına, plastik atıklardan cam şişelere kadar birçok farklı atık toplandı. Toplanan 80 poşet atık Bodrum Belediyesi bünyesinde bulunan birinci sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürülerek geri dönüşüm için ayrıştırıldı.
Yangın alanında, yanan ağaçların altında yeşeren fidanları fark eden çevre gönüllüleri, umutların yeşerdiği o görüntüleri cep telefonları ile kaydetti.