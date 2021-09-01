Minik çevreciler çöp topladı

Bodrum Mazı Mahallesi Bahçekuyusu mevkiinde kurulan Bodrum Belediyesi Afet Alanları Destekleme Merkezi'nde toplanan temizlik ekipleri ve minik çevre gönüllüleri ile Yukarı Mazı'dan Aşağı Mazı'ya kadar olan bölgede çevre temizliği yaptı. Yangın bölgelerinin yol güzergahında gerçekleşen temizliğe, 7'den 70'e çevre gönüllüleri katıldı.