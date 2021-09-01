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Giriş Tarihi: 1.9.2021 22:19

Minik çevreciler çöp topladı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Minik çevreciler çöp topladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yangında zarar gören yerlerden birisi olan Mazı Mahallesi’nde minik yürekler çevre temizliği gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren ve 7 kilometrelik alanda gerçekleşen çevre temizliğinde 80 poşet çöp toplandı.

Bodrum Mazı Mahallesi Bahçekuyusu mevkiinde kurulan Bodrum Belediyesi Afet Alanları Destekleme Merkezi'nde toplanan temizlik ekipleri ve minik çevre gönüllüleri ile Yukarı Mazı'dan Aşağı Mazı'ya kadar olan bölgede çevre temizliği yaptı. Yangın bölgelerinin yol güzergahında gerçekleşen temizliğe, 7'den 70'e çevre gönüllüleri katıldı.

Yukarı Mazı'dan başlayan çevre temizliğinde yol kenarlarına araçlardan atılan maskeden içecek kutularına, plastik atıklardan cam şişelere kadar birçok farklı atık toplandı. Toplanan 80 poşet atık Bodrum Belediyesi bünyesinde bulunan birinci sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürülerek geri dönüşüm için ayrıştırıldı.

Yangın alanında, yanan ağaçların altında yeşeren fidanları fark eden çevre gönüllüleri, umutların yeşerdiği o görüntüleri cep telefonları ile kaydetti.

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Minik çevreciler çöp topladı
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