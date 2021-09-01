Of’ta baba cinneti: 3 ölü

Trabzon
'un Of
ilçesinde cinnet getiren Emre G. (36), Yaren (11), Hiranur
(7) ve Elif G. (4) adlı kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay, dün saat 16.00 sıralarında ilçenin Uluağaç mahallesinde yaşandı. İlçede müezzin olarak görev yaptığı öğrenilen Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi
'ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evlerine 1 kilometre uzaklıktaki çay bahçesine gelen ekipler, Yaren, Hiranur ve Elif G. adlı kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.
EŞİNE ŞİDDETTEN UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ
Olay yerinde bekleyen baba Emre G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çocukların cansız bedeni ise incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Emre G.'nin anlaşmazlık yaşadığı 12 yıllık eşi S.G. ile boşanma aşamasında olduğu, eşini darp ettiği gerekçesiyle hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, önceki gün de biten karar sonrası çocuklarını görmek için yanına aldığı öğrenildi. Dün ise çocukları yeniden annelerine bırakması beklenen Emre G.'nin vahşi olayı gerçekleştirdiği belirtildi.