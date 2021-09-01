Okula uyum eğitimlerinde ilk ders heyecanı yaşandı

2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi anaokulları ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri başladı. Üç gün sürecek okula uyum eğitimleri için ilk ders zili çaldı. Aileleriyle birlikte okula gelen minik öğrencilerin heyecanı yüzlerine yansıdı. Beyoğlu'nda da aynı heyecan vardı. İlk ders için hazırlıklarını tamamlayan minik öğrenciler anne ve babaları ile birlikte okulun yolunu tuttu. Pandemi tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitimle birlikte uzun süredir sessizliğe bürünen okullar yeniden çocuk sesleriyle şenlendi.

ÖĞRENCİLER İÇİN OKULA UYUM ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Beyoğlu'nun Cihangir mahallesinde bulunan Firuzağa İlkokulu'nu ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, okula uyum eğitimlerine başlayan anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek heyecanlarına ortak olan Başkan Yıldız, eğitim hayatına başlayan minik öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilere sık sık ziyaretlerine geleceğinin sözünü de veren Başkan Yıldız, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir birinden güzel etkinliklerde öğrencilerle buluşacaklarını söyledi.