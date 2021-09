Önce darp ettiler, sonra gasp ettiler

Adana'da 19 yaşındaki Berkay K., 21 yaşındaki arkadaşı Emre A.'yı da yanına alıp, motosikletiyle gezintiye çıktı. İki arkadaşın önünü otomobille kesip, onlara bıçak çeken 5 kişi, önce gençleri darp etti daha sonrada motosikletlerine el koydu. O anlar da bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Polis, 100'e yakın izlediği güvenlik kamerası görüntüsü sonrası saldırganları yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

BIÇAK ÇEKİP DARP ETTİLER

Olay, 27 Ağustos'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Berkay K., arkadaşı Emre A.'yı da yanına alarak, motosikletiyle gezintiye çıktı. İki arkadaş yolda ilerlerken, bir otomobil önlerini kesti ve araçtan inen 5 kişi, Emre A. ve Berkay K.'ye bıçak çekip darp etti. İkili can havliyle olay yerinden koşarak uzaklaşırken, saldırganlardan biri de motosikleti çalıştırıp, diğerleri de arabaya binip bölgeden uzaklaştı.