Önce darp ettiler, sonra gasp ettiler

Adana'da 19 yaşındaki Berkay K., 21 yaşındaki arkadaşı Emre A.'yı da yanına alıp, motosikletiyle gezintiye çıktı. İki arkadaşın önünü otomobille kesip, onlara bıçak çeken 5 kişi, önce gençleri darp etti daha sonrada motosikletlerine el koydu. O anlar da bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Polis, 100'e yakın izlediği güvenlik kamerası görüntüsü sonrası saldırganları yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.
BIÇAK ÇEKİP DARP ETTİLER
Olay, 27 Ağustos'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Berkay K., arkadaşı Emre A.'yı da yanına alarak, motosikletiyle gezintiye çıktı. İki arkadaş yolda ilerlerken, bir otomobil önlerini kesti ve araçtan inen 5 kişi, Emre A. ve Berkay K.'ye bıçak çekip darp etti. İkili can havliyle olay yerinden koşarak uzaklaşırken, saldırganlardan biri de motosikleti çalıştırıp, diğerleri de arabaya binip bölgeden uzaklaştı.
KAMERADAN YAKALANDILAR
İki arkadaş, polise sığınıp yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilk iş olarak bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. 100'e yakın kameranın kaydettiği görüntüleri saniye saniye izleyip iz süren polis, zanlıların gasp ettikleri motosikletin plakasını, Toros Mahallesi'nde söküp, sonrasında dağılarak evlerine gittiklerini tespit etti.
"TANIMIYORUZ"
Ekipler, adreslerini tespit ettikleri V. G. (21), M. A. (20), İ.S. (19), Y.G. (21) ve E.A.'yı (17), evlerine düzenlediği eş zamanlı şok baskınlarla kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında; Emre A. ve Berkay K.'nın, kendi arkadaşlarını darp ettiğini, bunun intikamını almak için yollarını kesip, onları dövdüklerini itiraf etti, ancak her iki arkadaş da zanlıları tanımadıklarını söyledi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olay anı da bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden V. G., M. A. ve E.A. sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.S. ve Y.G. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan V.G.'nin evinde bulunan ve Berkay K.'ya ait olan motosiklet de sahibine teslim edildi.