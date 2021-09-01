Orman Genel Müdürlüğü açıkladı! Bugün çıkan 11 yangından 9’u kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü, bugün ülke genelinde çıkan 11 orman yangınından 9'unun kontrol altına alındığını bildirdi.

"ORMAN KAHRAMANLARI, YANGINLARI SÖNDÜRMEK İÇİN ALEVLERLE SAVAŞIYOR"

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çıkan 11 yangının 9'unu kontrol altına aldık. Orman yangınlarıyla mücadelemiz aralıksız olarak devam ediyor. Orman kahramanları, Bingöl Yayladere ve Sarıtosun, Bitlis Merkez ve Buzlupınar'da devam eden yangınları söndürmek için alevlerle savaşıyor" ifadelerine yer verdi.