Özlem Öğretmen'den çağrı: "Lütfen Çöpe Atmayın"

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Anadolu lisesinde Edebiyat Öğretmenliği yapan Özlem Çoban öğretmen üniversiteyi kazanıp tercihlerine yerleşen öğrencilere sosyal medya platformlarından seslenerek üniversiteye hazırlık kitaplarını ve soru bankalarını çöpe atmayın çağrısı yaptı.

"ÇÖPÜN KENARINDA TEST KİTABI GÖRDÜĞÜMDE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Edebiyat Öğretmeni Özlem Öğretmen sosyal medya çağrısında: "Üniversiteye yerleşen gençlerimizden bir ricam var. Ben Seydikemer Anadolu Lisesi'nde görev yapıyorum. Öğrencilerimizin çoğu Seydikemer'in köylerinden geliyorlar. Durumları çok iyi değil. Özellikle konu anlatımlı kitaplarınız ve bitiremediğiniz soru bankaları çok işlerine yarayacak. Lütfen çöpe atmayın." yazdı.

"HERKESİN YARDIMINA AÇIĞIZ"



Özlem Öğretmen çağrısı üzerine yaptığı açıklamada: "Öğrenci dostu herkesin yardımına açığız. Şu an talebimiz olmadı kimseden. Benim öncelikli derdim üniversiteye yerleşen gençlerin test kitapları boşa gitmesin. Çöpün kenarlarında test kitabı gördüğüm zaman çok üzülüyorum." dedi.