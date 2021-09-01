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Giriş Tarihi: 1.9.2021 19:07

‘Party 21. Yüzyılda’ Sergisi İstanbul Havalimanı’nda

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
‘Party 21. Yüzyılda’ Sergisi İstanbul Havalimanı’nda

İstanbul Havalimanı, Slovak kültüründe ‘Parta’ olarak bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş olan düğün, şenlik ve kutlama başlıklarını çağdaş bir sanatsal yorumla günümüze taşıyan ‘Party 21. Yüzyılda’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Salonu İGA Lounge' da 1-30 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek serginin açılısında konuşan, Slovakya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Veronika Lombardini, 1 Eylül Slovakya Milli Günü'nde bu sergiyi dünyadaki bir çok farklı ülkeden yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'nda açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek verdikleri destek içini İGA' ya teşekkür etti.

İGA Havalimanı İşletmesi CEO Danışmanı Melih Mengü ise İGA olarak sanat ve kültür faaliyetlere verdikleri desteğinin devam edeceğini belirtti.

Slovak kültüründe evlenmemiş yetişkin genç kızların sembolü olan süslü saç bandına verilen isim olan 'Parta' 19. ve 20. yüzyılda Slovakya'da gelinliklerin vazgeçilmez bir öğesi olmuş ve ülkenin her yöresinde birbirinden farklı özellikler taşımış. Serginin ana temasını oluşturan bu eserler sanat bilim fotoğraf etnoloji, yüz boyama ve resim sanatının bir bileşimini sunuyor.

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‘Party 21. Yüzyılda’ Sergisi İstanbul Havalimanı’nda
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