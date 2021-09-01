PCR sonucu 18 yaş üzeri için istenecek

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi 81 ilin valiliğine PCR testi konulu yeni bir genelge gönderdi. Bu çerçevede; başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerden, aşılı ya da geçirilmiş hastalık durumunda (Kovid-19 sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde; haftada iki kez PCR testi istenecek. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek negatif test sonucu, 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak. ANKARA