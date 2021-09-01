Savcı, tartıştığı güvenlik görevlisini iş çıkışı ağır yaralayan zanlıya üst sınırdan ceza istedi

'SAVCI: OLAYDA HAKSIZ TAHRİK YOK'

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Karaman hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Mütalaada, "Muhammet Arslan Karaman'ın arkadaşı olan Mehmet'in rahatsızlanması nedeniyle hastanenin acil servisine gittiği ve arkadaşları ile servis içinde bekledikleri sırada katılan ile küçük bir tartışma yaşadıkları, suç tarihinde Karaman'ın işe gitmek için belediye otobüsüne bindiği, 3-4 durak sonra Ayçiçek'in de aynı otobüse bindiği, Ayçiçek'in ineceği sırada Karaman'ın arka koltuktan Ayçiçek'in yanındaki koltuğa gelip Ayçiçek'e 'Sen Meram Eğitim Araştırma Hastanesinde güvenlik misin? diye sorduğu, otobüs içerisinde küçük bir tartışma yaşadıkları, Ayçiçek'in otobüsten indiği, daha sonra arkasından Karaman'ın da otobüsten indiği ve üzerinde taşıdığı ele geçirilemeyen bıçak ile Ayçiçek'in bacağına, boynuna, beline birden çok kez vurduğu, bunun neticesinde Ayçiçek'in batın sol tarafına gelen bıçak darbesi nedeni ile hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanıp bir gün genel yoğun bakım ünitesinde yattığı, olayın oluş şekli ve anlatımlar karşısında Karaman hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının söz konusu olamayacağı, bu nedenle Karaman'ın 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep edilmektedir" denildi.