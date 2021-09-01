Savcı, tartıştığı güvenlik görevlisini iş çıkışı ağır yaralayan zanlıya üst sınırdan ceza istedi

Geçen yıl 3 Temmuz tarihinde merkez Meram ilçesi Karaman Caddesinde meydana gelen olayda, Meram Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek, nöbet çıkışı evine gitmek üzere otobüse bindi. Otobüste Ayçiçek'in yanına gelen Muhammet Arslan Karaman, Ayçiçek'e 'Eğitim araştırma hastanesinde güvenlik görevli misin?" diye sordu.
Evet yanıtını alan Karaman, yanındaki bıçakla Ayçiçek'i ensesinden ve vücudunun diğer yerlerinden bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Ayçiçek ağır yaralanırken, olay anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Şüpheli Muhammet Arslan Karaman ise polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'SAVCI: OLAYDA HAKSIZ TAHRİK YOK'
Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Karaman hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Mütalaada, "Muhammet Arslan Karaman'ın arkadaşı olan Mehmet'in rahatsızlanması nedeniyle hastanenin acil servisine gittiği ve arkadaşları ile servis içinde bekledikleri sırada katılan ile küçük bir tartışma yaşadıkları, suç tarihinde Karaman'ın işe gitmek için belediye otobüsüne bindiği, 3-4 durak sonra Ayçiçek'in de aynı otobüse bindiği, Ayçiçek'in ineceği sırada Karaman'ın arka koltuktan Ayçiçek'in yanındaki koltuğa gelip Ayçiçek'e 'Sen Meram Eğitim Araştırma Hastanesinde güvenlik misin? diye sorduğu, otobüs içerisinde küçük bir tartışma yaşadıkları, Ayçiçek'in otobüsten indiği, daha sonra arkasından Karaman'ın da otobüsten indiği ve üzerinde taşıdığı ele geçirilemeyen bıçak ile Ayçiçek'in bacağına, boynuna, beline birden çok kez vurduğu, bunun neticesinde Ayçiçek'in batın sol tarafına gelen bıçak darbesi nedeni ile hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanıp bir gün genel yoğun bakım ünitesinde yattığı, olayın oluş şekli ve anlatımlar karşısında Karaman hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının söz konusu olamayacağı, bu nedenle Karaman'ın 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep edilmektedir" denildi.