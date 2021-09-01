Şemdinli’deki orman yangınına müdahale sürüyor: İstemediğimiz yerlere kadar sıçradı

"İSTEMEDİĞİMİZ YERLERE KADAR SIÇRADI"

Yangının köydeki evlere sıçramasını engellediklerini belirten Bilicer, şunları kaydetti: "Kepçeler yol açtıktan sonra yangının yoğun olduğu bölgeye geldik. İki tarafa da ulaşabildiğimiz kadar müdahale ediyoruz. Ancak yangın rüzgarın etkisiyle ters yönde esince istemediğimiz yerlere kadar sıçradı. Yangın yoğun şekilde devam ediyor. Biz köydeki evlere sıçramaması için elimizden geleni yaptık. Belediye olarak tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Yangına güvenlik korucuları, köylüler, orman şefliğindeki ekiplerle müdahale ediyoruz."