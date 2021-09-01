Siirt’te 100 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda Van-Çatak Pervari Şirvan üzerinden İstanbul'a oradan da yurt dışına yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapan organizasyonun deşifresi için 4 ay süre ile projeli operasyon sonucu 100 kg eroin ele geçirildi.

Tespit edilen T.S., K.Y. , S.Y. , A.M. ve Ö.K. isimli şüphelilerin suç unsurları ile yakalanması için başlatılan operasyonda yaklaşık 100 kg eroin maddesi ele geçirilmiş, organizasyonun tüm yönleriyle çözülmesi için çalışmalar devam ediyor.