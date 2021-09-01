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Giriş Tarihi: 1.9.2021 11:04

Siirt'te 100 kilo eroin ele geçirildi

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te 100 kilo eroin ele geçirildi

Siirt'te yapılan narkotik operasyonunda 100 kilogram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda Van-Çatak Pervari Şirvan üzerinden İstanbul'a oradan da yurt dışına yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapan organizasyonun deşifresi için 4 ay süre ile projeli operasyon sonucu 100 kg eroin ele geçirildi.

Tespit edilen T.S., K.Y. , S.Y. , A.M. ve Ö.K. isimli şüphelilerin suç unsurları ile yakalanması için başlatılan operasyonda yaklaşık 100 kg eroin maddesi ele geçirilmiş, organizasyonun tüm yönleriyle çözülmesi için çalışmalar devam ediyor.

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Siirt'te 100 kilo eroin ele geçirildi
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