Son dakika: İstanbul Valiliği’nden kritik uyarı! Sıcaklık 2 ila 6 derece düşecek

Yapılan son değerlendirmelere göre; serin ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerini etkilemesi bekleniyor.

Mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 02.09.2021 Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.