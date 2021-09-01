Görgü tanığı tüm savunmasını çökertti: Aracın kilometresini detaylıca incelediğimde gördüm

'KAZAYI FARK EDEMEDEN YAPTIM'

Tutuksuz yargılanan hafif ticari araç sürücüsü Abdulkadir Talaşlı'nın ifadesi de ortaya çıktı. Aracında hız sabitleyici olduğunu ve ortalama hızının 108 kilometre civarında olduğunu ileri süren şüpheli Abdulkadir Talaşlı, "Sağ şeritten seyir halindeyken sol dikiz aynasından baktığımda arkadan gelen plakasını, rengini ve modelini alamadığım bir aracın selektör yaptığını fark ettim. Daha sonra önüme baktım ve 42 AHT 65 plakalı kamyonet sol şeritten sağ şeride geçerek önüme kırdı. Bende sol şeritten hızla gelen aracın önüne kıramadığım için frene bile basamadan önümdeki kamyonete çarptım. Aracım tarlaya uçtu ve ateş aldı. Kendimi dışarı attım. Diğer aracın yanına gittiğimde yaralılardan birinin daha önceden tanıdığım Haşim Seyis olduğunu fark ettim. Bana babasının araçta olduğunu söyledi. İhsan Seyis'i araçta bulamayınca etrafta aradık ve tarlanın kenarında bulduk. Daha sonra beni ve diğer yaralıların hastaneye götürdüler. Kazayı hiçbir şekilde fark edemeden yaptım. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim" dedi.