Görgü tanığı tüm savunmasını çökertti: Aracın kilometresini detaylıca incelediğimde gördüm

Kaza, 30 Haziran'da Konya-Aksaray karayolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası İhsan seyis tarladan çıktıktan sonra kamyonet ile seyir halindeyken arkadan gelen Abdulkadir Talaşlı idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte İhsan seyis'in oğlu Haşim seyis (22) yaralandı. Haşim seyis, 6 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilirken babası İhsan seyis ise 50 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Abdulkadir Talaşlı ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İhsan Seyis'in eşi Sıdıka Seyis'te hastane bahçesinde bekleyişini sürdürüyor.
'KAZAYI FARK EDEMEDEN YAPTIM'
Tutuksuz yargılanan hafif ticari araç sürücüsü Abdulkadir Talaşlı'nın ifadesi de ortaya çıktı. Aracında hız sabitleyici olduğunu ve ortalama hızının 108 kilometre civarında olduğunu ileri süren şüpheli Abdulkadir Talaşlı, "Sağ şeritten seyir halindeyken sol dikiz aynasından baktığımda arkadan gelen plakasını, rengini ve modelini alamadığım bir aracın selektör yaptığını fark ettim. Daha sonra önüme baktım ve 42 AHT 65 plakalı kamyonet sol şeritten sağ şeride geçerek önüme kırdı. Bende sol şeritten hızla gelen aracın önüne kıramadığım için frene bile basamadan önümdeki kamyonete çarptım. Aracım tarlaya uçtu ve ateş aldı. Kendimi dışarı attım. Diğer aracın yanına gittiğimde yaralılardan birinin daha önceden tanıdığım Haşim Seyis olduğunu fark ettim. Bana babasının araçta olduğunu söyledi. İhsan Seyis'i araçta bulamayınca etrafta aradık ve tarlanın kenarında bulduk. Daha sonra beni ve diğer yaralıların hastaneye götürdüler. Kazayı hiçbir şekilde fark edemeden yaptım. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim" dedi.
'GÖSTERGE 208-210 KİLOMETRE CİVARINDAYDI'
Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan Cemal Sarı (51) ise aracın hız göstergesinin 208-210 kilometre civarında olduğunu söyledi. Kaza esnasında tarlada çalıştığını belirten Sarı, "Bulunduğum noktanın 1 kilometre ilerisindeki tarlada ateş gördüm. Çığlık sesleri üzerine kaza olduğunu tahmin ettim ve hemen alev çıkan yere gittim. Haşim ve babası İhsan yaralıydı. Araçta yanıyordu. Yaralılar ambulanslarla gittikten sonra önce İhsan'ın sonrada karşı tarafın aracını inceledim. Bu sırada tanımadığım iki kişi arasında geçen konuşmaya kulak misafiri oldum. Bu kişiler kendi arasında, 'Bu çocuk bu süratle kendi başını yiyecek, daha önceden de aşırı sürat yüzünden kaza yaptı' diye konuştular. Şüphelendiğim için karşı tarafın aracını daha detaylı inceledim. Aracın kilometre göstergesinin 208-210 kilometre civarında olduğunu gördüm" dedi.
İhsan Seyis'in ailesi ise Abdulkadir Talaşlı'nın tutuklanarak gereken cezayı çekmesini istedi. Seyis ailesi avukatları aracılığıyla Talaşlı'nın tutuklanmasını yada hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol hükümlerinin uygulanması için Konya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdukları öğrenildi.