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Giriş Tarihi: 1.9.2021 09:25

Taksim'de değnekçiye 'Sivil polis' şoku! O anlar kameralara yansıdı

DHA
Taksim’de değnekçiye ’Sivil polis’ şoku! O anlar kameralara yansıdı

İstanbul'da sürücülerin baş belası olarak tabir edilen değnekçilere sivil polis şoku! Beyoğlu'nda korsan otoparkçı, denetim yapan sivil polislerden para isteyince suçüstü yakalandı. Değnekçinin polislerden otopark parası istemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Değnekçiler polisleri görünce neye uğradığını şaşırdı! Taksim Gümüşsuyu Caddesi üzerinde değnekçilik yapan S.S denetim yapan sivil polislerden de para isteyince suçüstü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri gece saatlerinde Gümüşsuyu Caddesi üzerinde denetim yaparken korsan otoparkçılık yapan bir kişi yanlarına yanaşarak otopark parası istedi.

Polislerden 20 lira isteyen değnekçi cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, değnekçi polislerden otopark ücreti olarak 20 lira istiyor.

Değnekçilik yaptığı tespit edilen S. S. gözaltına alınarak Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. S.S'ye 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılacağı öğrenildi.


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Taksim'de değnekçiye 'Sivil polis' şoku! O anlar kameralara yansıdı
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