UCİM’in “Mavi Kelebekleri” sahaya çıkmaya hazır

"Eğitici Eğitimi" olarak nitelendirilen çalışmaya 30 ilden psikologlar, avukatlar, çocuk gelişimciler ve öğretmenler katıldı. Çocuk İstismarının Hukuksal ve Psikolojik boyutunun yanı sıra, "Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak", "Lego Education çözümleri ve Yaratıcı Drama yöntemiyle "Bedensel Söz Hakkım", "Etkili Sunum/Görüşme ve İletişim Teknikleri", "Gönüllü Yönetimi" başlıklı eğitimleri tamamlayan UCİM gönüllüleri; aldıkları eğitimleri illerindeki üyelere aktarıp, okullarda ve çeşitli kurumlarda seminerler vererek "çocuk hakları ve çocuk istismarı" konularında toplumsal farkındalığın artmasını sağlayacaklar.

ÇOCUK İSTİSMARI KONUSUNDA AİLELER BİLİNÇLENDİRİLECEK

Proje Koordinatörü Yonca Boztunalı; "Güçlü Ucim, Güçlü Çocuklar" projesinin en önemli bölümünü eğitimlerin oluşturduğunu ve UCİM'in eğitici kadrosunun büyüyüp güçlenerek, çocuk istismarı konusunda farklı şehirlerde öğrencilerin ve ailelerin bilinçlenmesi konusunda önemli adımlar atacaklarını belirtti.

"TÜM DÜNYADA ÖRNEK ALINACAK İÇERİKLER OLUŞTURDUK"

Projenin Eğitim Koordinatörü Mehtap Gür ise; "Günümüzde; dijital dünyada ebeveyn olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu konuda akademisyenler ve konunun uzmanları ile dolu dolu içerikler hazırladık ve bilimsel ögelerle bezenmiş etkili içerikler oluşturduk. Arkadaşlarımız bu içerikleri illerindeki okullarda, kurumlarda anne babalara anlatarak sadece sokakta değil sanal dünyada da çocuklarımızın maruz kaldığı istismara, bağımlılığa ve zorbalıklara karşı bilgi sahibi olacaklar ve nasıl davranacaklarını, hangi önlemleri almaları gerektiğini öğrenecekler. Ayrıca dünyada ilk kez Lego Education eğitim kitleri ve aynı zamanda Yaratıcı Drama Yöntemi ile Beden Güvenliği konusunda çocuklarımızı oyun oynarken bilinçlendireceğiz ve kendilerini nasıl koruyacaklarını, nasıl ifade edebileceklerini anlatacağız. Bu interaktif yöntemlerin atölye çalışmalarında konunun uzman liderleri yönetiminde, psikologlarımız ve eğitimcilerimizle çok titizlikle çalıştık ve ağzımızdan çıkacak her kelimeyi, oynayacağımız her oyunu özenle belirledik. Tüm dünyada örnek alınacak içerikler oluşturduk. Sahada da çocuklarımızla bir araya gelerek onlara kişisel güvenliklerini nasıl sağlayacaklarını oyun oynarken öğreteceğiz" dedi.