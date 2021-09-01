‘Vira bismillah’ diyerek denize açıldılar! SABAH balık avını adım adım takip etti

2021-2022 su ürünleri av sezonu İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarafından Beykoz Poyrazköy Limanı'nda düzenlenen törenle başladı. Tören sonrasında "Vira Bismillah" diyen balıkçılar denize açıldı. 1 Eylül'de başlayan su ürünleri av sezonu, 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Poyrazköy Limanı'nda düzenlenen programa İstanbul vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile çok sayıda yetkili ile balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.
MÜSİLAJLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Programda konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, "Bugün burada dualarla yeni sezonu açmakla mutluluk duyuyoruz. Namuslu balıkçıların hakkını korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kamuoyunu meşgul eden müsilaj konusunda kurumlar arasında iyi bir işbirliği geliştirdik. Bu vesileyle tüm sularımızda olduğu gibi Marmara'da da avlanan ve yetiştirilen midye ve balıkların yenilebilirliği ile ilgili tüm analizler yapılmaktadır. Müsilaj sonrası rutin denetimler ve analizler iki kat fazla yapılmaya başlandı. Marmara Denizi'nin bir çok noktasında sudan balıktan ve ürünlerden örnekler alınmakta ve analizler yapılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre balık ve su ürünlerinin tüketilmesinde müsilajdan kaynaklı bir sorun görülmedi" dedi.
15 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK
Yapılan konuşmaların ardından hayırlı bir balıkçılık dönemi geçirilmesi için Kuran-ı Kerim okundu ve dua yapıldı. Yapılan duanın ardından balıkçılar denize açıldı. Av sezonu 15 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek.
Düzenlenen törenin ardından yüzlerce balıkçı dualar eşliğinde Karadeniz ve Marmara Denizi'ne açıldı. Gece yarısı sonrasında yüzlerce balıkçı ağlarını Karadeniz ve Marmara Denizi'nin sularına bıraktı.
SEZONUN İLK BALIĞI TUTULDU
Bir süre denizde bekleyen ağlar, daha sonra balıkçılar tarafından özenle çekildi. Balıkçıların bir kısmı ağları özenle toplarken bir kısmı ise balıkları tekneye almak için uğraştı. Ağların tekneye çekilmesiyle sezonun ilk balığı alınmış oldu. Tekneye alınan balıklar kutulara doldurulduktan sonra satışa sunulmak üzere balık haline götürüldü. 1 Eylül itibariyle başlayan balık avı sezonu 15 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek.