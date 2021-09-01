‘Vira bismillah’ diyerek denize açıldılar! SABAH balık avını adım adım takip etti





MÜSİLAJLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Programda konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, "Bugün burada dualarla yeni sezonu açmakla mutluluk duyuyoruz. Namuslu balıkçıların hakkını korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kamuoyunu meşgul eden müsilaj konusunda kurumlar arasında iyi bir işbirliği geliştirdik. Bu vesileyle tüm sularımızda olduğu gibi Marmara'da da avlanan ve yetiştirilen midye ve balıkların yenilebilirliği ile ilgili tüm analizler yapılmaktadır. Müsilaj sonrası rutin denetimler ve analizler iki kat fazla yapılmaya başlandı. Marmara Denizi'nin bir çok noktasında sudan balıktan ve ürünlerden örnekler alınmakta ve analizler yapılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre balık ve su ürünlerinin tüketilmesinde müsilajdan kaynaklı bir sorun görülmedi" dedi.