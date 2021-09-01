Antalya'da meydana gelen orman yangını felaketi birçok alanda tahribata neden oldu. Orman yangının açtığı yaralar sarılmaya başlandı. Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) gönüllü veteriner hekimleri, yangından zarar gören hayvanları tedavi etmeye devam ediyor. Son olarak, Antalya'daki yangından etkilenen dana, veteriner hekimlerin tedavisi sonucu yürümeye başladı. HAYTAP, dananın ayaklanıp yürüdüğü görüntüleri paylaştı.

Yangından etkilenen dana yürümeye başladı | Video

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ayaklarında çok sızı var ama yaşama tutunması da görülmeye değer. Onun çabası HAYTAP'ın azmi ile birleşince daha ne mucizeler için kendilerini tanımadığımız kimlere bile umut oluyor. HAYTAP'ın gönüllü veteriner hekimleri hayat kurtarmak için kuzeyle güney arasında mekik dokudu."