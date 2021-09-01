Yılmaz Erbek Apartmanı’nda 11 kişi ölmüştü: Binanın mimarı mahkemede konuştu!

'BENİM ÇİZDİĞİM PROJE UYGULANMADI'



Tutuklu sanık 45 yıllık mimar Nurettin Bozdoğan, 1998 yılında Yılmaz Erbek Apartmanı'nın mimarlığına başladığını belirterek, "Şu an içinde bulunduğunuz İzmir Adliyesi'nin proje müellifi benim proje hocamdı. Benim çizdiğim projede özensizlik yok. Mesleğimi en iyi şekilde yaptım" dedi.

Depremde yıkılan diğer binalar enkaz halindeyken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın A Bloğu'nun bütünlüğünü koruduğunu, B Bloğu'nun ise alt katında çökme meydana geldiğini ifade eden Bozdoğan, "Binaya tadilat yapılırken ben görevde değildim, istifa etmiştim. Tadilat işleri benim dışımda gelişti. Dükkanların olduğu kısımda taşıyıcı duvar kaldırılmış, yerine başka bir şey konulmamış. Yani benim çizdiğim proje uygulanmamış. Yapı Kullanım İzin Belgesi 2006 yılında verilmiş. Ben projeden 2001 yılında istifa ettim" diye konuştu.