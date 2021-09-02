23 bin 946 yeni vaka, 290 kişi hayatını kaybetti

Türkıye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid- 19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinc i doz aşı uygulananların oranı yüzde 78.24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60.20 olarak kayda geçti. Türkiye
'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz" ifadelerini kullandı. ANKARA