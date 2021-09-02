Antalya’da sır olay: Eve dönen Ela Sonyüksek öldü! Bir süre önce...

Antalya'nnı Aksu ilçesi Yurtpınar Murtuna Mahallesi'nde oturan ve bir yıl önce eşi Celal Sonyüksek ile kaçarak evlenen ve 3 ay önce anne olan Eda Sonyüksek, eşi ile sabaha karşı tartıştı. Ardından bir odaya geçerek kapıyı kilitledi. Daha sonra ise eşinin bulundurma ruhsatlı tabancası ile başından vurdu.