30 hektar alan küle döndü: 1 kişi gözaltına alındı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Dün Saat 15.00 sıralarında başlayan yangına kısa bir sürede ulaşarak müdahale etti. Yangında 26 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer, 7 helikopter, 1 uçak, 13 hizmet aracı, 1 yer ekibi, 3 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 10 teknik personel olmak üzere toplam 165 personel görev alırken ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

KAYNAK MAKİNASINDAN ÇIKMIŞ

Olayla ilgili Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlatırken, Jandarma ekipleri yangının ev inşaatı sırasında kullanılan kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormana sıçramasıyla başladığını belirledi. Jadarma olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alırken Bekirler Köyü Muhtarı Mehmet Kolsal'ın saatler önce evlerinin önünde kaynak yapan kişileri yangın tehlikesine karşı uyardığı ortaya çıktı.

VALİ OLAY YERİNDE

Yangının ardından bölgeye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'den bilgi aldı. Vali İlhami Aktaş'a, Bayramiç Kaymakam Vekili. Adem Eser, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek, Ak Parti İlçe Başkanı Sadettin Arslan ve Bekirler Köyü Muhtarı Mehmet Kolsal eşlik etti.

DİKKATLİ OLUNMASI KONUSUNDA UYARDI

Ormanlara giriş yasağının 16 Eylül tarihine uzatıldığını ve yasakların en katı şekilde uygulandığını belirten Vali İlhami AKTAŞ, "İçinde bulunduğumuz mevsim ve hava şartları yangınların oluşması için en elverişli zamanlar. Vatandaşlarımız orman yangınına ya da kırsal alan yangınına sebebiyet verebilecek her türlü piknik ateşi, anız, atık ve çöplük ateşi yakmamaları büyük önem taşıyor. Bu konuda herkesin daha hassas davranması gerekiyor." dedi.