Alanya Kestelspor’un maç bileti 5 ve 10 lira

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur, yaptığı açıklamada şunları söyledi' Yeni Futbol sezonu Alanyaspor'a ve BÜ.Alanya Kestelspor'a hayırlı olmasını diledi. Uğur açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Profesyonel Futbol Liglerindeki ikinci yılımızda; 2020- 2021 Futbol Sezonu bu hafta 4 Eylül Cumartesi günü sahamızda Milli Egemenlik Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak olan Alagöz Holding Iğdırspor müsabakası ile start alacaktır.2020-2021 Futbol Sezonu'nda stadyum maç giriş bilet fiyatları yönetim kurulumuz tarafından Kapalı Tribün 10 TL, Açık Tribün 5 TL olarak belirlenmiştir. Tüm sporseverleri maçlarımıza davet ediyoruz. 2 doz aşı olan taraftarlarımız stadyuma girebilecek ve maçlarımızı izleyebilecektir. Umarız spor severlere geçtiğimiz yıla göre daha genç bir takımla keyifli müsabakalar izletiriz. Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, teknik ekibime, futbolcu kardeşlerime ve kulüp çalışanlarımıza başarılar diliyor, 2021-2022 Futbol Sezonu'nda Türk futboluna, Alanyaspor'umuza ve kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."