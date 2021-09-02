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Giriş Tarihi: 2.9.2021 10:15

Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 2 kardeş yakalandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da uyuşturucu operasyonu! 2 kardeş yakalandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Narkotik ekiplerince yapılan çalışmada motosikletin oturağın altından hassas terazi esrar ve dolar çıkması üzerine ağabeyi ve kardeşi yakalanarak gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, A.T.(27) ağabeyi Y.T'nin Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi üzerindeki evinin önünde bulunan motosikletinin altında uyuşturucu madde bulunduğunu iddia etti. Motosikletin selesi görevlilerce kontrol edildiğinde 10 parça halinde olmak üzere toplamda 90,25 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 865 TL ve 15 dolar ele geçirildi. Y.T.(30) motosikletin A.T.'ye ait olduğunu iddia etti. Cumhuriyet savcısının talimatı gereği Y.T. ve A.T'ye 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılıp bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edilecek.

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Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 2 kardeş yakalandı
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