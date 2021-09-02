Alanya’da uyuşturucu operasyonu! 2 kardeş yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, A.T.(27) ağabeyi Y.T'nin Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi üzerindeki evinin önünde bulunan motosikletinin altında uyuşturucu madde bulunduğunu iddia etti. Motosikletin selesi görevlilerce kontrol edildiğinde 10 parça halinde olmak üzere toplamda 90,25 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 865 TL ve 15 dolar ele geçirildi. Y.T.(30) motosikletin A.T.'ye ait olduğunu iddia etti. Cumhuriyet savcısının talimatı gereği Y.T. ve A.T'ye 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılıp bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edilecek.