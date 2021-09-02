Aldattığı iddiasıyla defalarca bıçaklandı

Konya
'da yaşayan Afgan uyruklu Faiz Mohammed Nazari (43), önceki gece Meram
ilçesinde yolda yürürken kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Gülnar Nazari
(29) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, yanında taşıdığı bıçağı çıkaran Faiz Mohammed Nazari, eşini karnının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralı halde markete kaçarak yardım isteyen Gülnar Nazari, vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Konya Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kadının bilincinin kapalı olduğu, entübe edildiği ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Olay yerinde suç aleti bıçakla birlikte yakalanan Faiz Mohammed Nazari, ifadesinde eşinin Özbek uyruklu bir kişi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiğini ve aralarında bu nedenle tartışma çıktığını öne sürdü.