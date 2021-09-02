Antalya’da küçük kızın ayağını kaplumbağa ısırdı!

Baba Erkin Çetin de "Kumköy sahilinde denize giriyorduk. O sırada ayağımın altına bir şey geldi. Önce taş sandım. O sırada çocuklarım yanımdaydı. Sonradan ayağımın yanında olan cismin deniz kaplumbağası olduğunu fark ettim ve çocuklarımı uyardım. 'Sudan çıkın' dedim. Ama kaplumbağa kızımı ısırdı. Sonra kızım bağırmaya başladı. Hemen kızımı kucaklayarak arkadaşımın aracı ile hastaneye getirdik. Şu anda doktor kızımın tedavisini yapıyor. Sağlık durumu iyi. Isırılan yere dikiş atıyorlar. Aynı kaplumbağa kızımın haricinde yine bir yetişkin ve bir de küçük bir kızın daha ayağını ısırmış. Toplam 3 kişi" diye konuştu.