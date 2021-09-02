Arap tavşanı Kırıkkale’de görüldü! Kuyruğu fareye, ayakları kanguruya benziyor!

Nesli tehlike altında bulunan ve Dünya Doğa ve Doğal kaynakları Koruma Birliği tarafından kırımızı listeye alınan Arap tavşanı, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde görüldü. Dün akşam saat 21.00 sularında, otomobilinin önünde zıplayarak hareket eden bir şey gördüğünü ve aracı durdurup önünden geçen şeyi incelemeye başladığını belirten Sedat Dinçer, "Arabanın önünde gördüm, ışıktan kaçmadı. Elimi atsam tutacaktım." dedi. Arap tavşanlarını gördüğü an şaşırdığını dile getiren Dinçer; "8-10 tane vardı, grup halindelerdi" diye konuştu. Dinçer, tavşanların bir süre sonra bulundukları yerden uzaklaştığını belirtti.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN CANLININ ÜLKEMİZDE GÖRÜLMESİ ÖNEMLİ

Arap tavşanının ülkemizde nadir görülen ve dünya genelinde nesli tükenmekte olduğunu belirten uzmanlar, Arap tavşanının ülkemizde görülmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Arap tavşanının, toprağın altında yaşayan gececi bir kemirgen türü olduğu belirtilirken, kanguru gibi zıplayarak hareket ettiği vurgulandı.