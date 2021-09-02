Asansör bakımı sırasında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ayanbey Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Asansör bakımı için otele gelen firma çalışanları Berkan Üzgü ve A.M. kabin üzerinde kaynak yaptıkları sırada yangın çıktı. Otel çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berkan Üzgü ekiplerin tüm çabasına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

A.M. ise kabinden çıkartılarak ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yangında ağır yaralanan şahsın tedavisi devam ediyor. Berkan Üzgü'nün cenazesi güçlükle bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için morga kaldırıldı.