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Giriş Tarihi: 2.9.2021 18:48 Son Güncelleme: 2.9.2021 18:53

Asansör bakımı sırasında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Asansör bakımı sırasında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti

Konya’da asansör bakımı sırasında çıkan yangında kabin üzerinde kalan Berkan Üzgü hayatını kaybetti. Yangında A.M. ise ağır şekilde yaralandı. Yaralı şahsın tedavisi devam ediyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ayanbey Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Asansör bakımı için otele gelen firma çalışanları Berkan Üzgü ve A.M. kabin üzerinde kaynak yaptıkları sırada yangın çıktı. Otel çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berkan Üzgü ekiplerin tüm çabasına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

A.M. ise kabinden çıkartılarak ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yangında ağır yaralanan şahsın tedavisi devam ediyor. Berkan Üzgü'nün cenazesi güçlükle bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için morga kaldırıldı.

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Asansör bakımı sırasında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti
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