’Aşı olun’ diyenlere ’Mal’ demişti! Antrenör Hüsnü Mutlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Sakarya'da aşı karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çeken, Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu, aşı karşıtıydı. Sosyal medya hesabından da sürekli aşı karşıtı paylaşımlarda bulunan Mutlu, koronavirüse karşı aşı olmayı tavsiye edenlere de sert tepkiler gösteriyordu.
"MAL OĞLU MAL"
Antrenör Hüsnü Mutlu 12 Ağustos'ta yaptığı paylaşımında, "Haddinizi bilin. Malın birisi, aşı olmayanlar vatana ihanet ediyorlar ifadesini kullanmış. Mal oğlu mal, sen kobay oldun diye ben de mi kobay olayım. Lafım bu ve benzer düşünce içinde olanlaradır. Kişi aşı vurulmuş, vurulmamış beni ilgilendirmiyor. Aşı vurulmadım diye de kimsenin aşı vurulmayanlar için laf söylemeye, yaşantımızın kısıtlanmasını istemeye hakkı yoktur" ifadelerine yer verdi.
Ancak iki hafta önce koronavirüse yakalandı.
MEDYADA HÜSNÜ MUTLU TARTIŞMASI
Tedaviye evde başlayan Hüsnü Mutlu, durumu ağırlaşınca Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan mutlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Aşı karşıtı Antrenör Hüsnü Mutlu'nun koronavirüsten hayatını kaybetmesi, aşı karşıtlarını ve aşı yanlılarını bir kez daha karşı karşıya getirdi.
Aşı yanlıları; "Hocamıza aşıyı Azrail vurmuş. Demek ki koronaya delikanlılık olmuyormuş" derken aşı karşıtları ise "Hastanede öldürmüşlerdir. Otopsi yapsınlar kesin kalp krizidir" şeklinde paylaşımlarda bulundu.