’Aşı olun’ diyenlere ’Mal’ demişti! Antrenör Hüsnü Mutlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

"MAL OĞLU MAL"

Antrenör Hüsnü Mutlu 12 Ağustos'ta yaptığı paylaşımında, "Haddinizi bilin. Malın birisi, aşı olmayanlar vatana ihanet ediyorlar ifadesini kullanmış. Mal oğlu mal, sen kobay oldun diye ben de mi kobay olayım. Lafım bu ve benzer düşünce içinde olanlaradır. Kişi aşı vurulmuş, vurulmamış beni ilgilendirmiyor. Aşı vurulmadım diye de kimsenin aşı vurulmayanlar için laf söylemeye, yaşantımızın kısıtlanmasını istemeye hakkı yoktur" ifadelerine yer verdi.