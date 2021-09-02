ATV’lerle caretta caretta ezmişlerdi! Flaş gelişme

Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'ndeki Mendirek bölgesi sahiline yasak olmasına rağmen salı günü saat 23.00 sıralarında ATV araçlarıyla gelen 2 kişi, caretta caretta yuvalama sahasına girdi. Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ile gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip ATV'deki 2 kişiyi durdurmak istedi. Uyarılara aldırış etmeyen şüphelilerden biri ATV'yi Feuchtinger'in üzerine sürdü ve diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Bacağından ve kolundan yaralanan Feuchtinger, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



16 YAVRU CARETTA ÖLDÜ

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yasağa rağmen gece ATV araçlarıyla sahile giren 2 kişinin yuvalara zarar verdiğini iddia etti. Akyol, iki yuvadaki 16 yavru caretta carettanın öldüğünü, 100'ün üzerinde yavrunun ise olaydan kısa süre önce denizle buluştuğunu söyledi. Yaklaşık bir hafta önce kız arkadaşıyla Manavgat'a gelen ve DEKAFOK'un çalışmalarına gönüllü katılan Feuchtinger ise tedavisinin ardından taburcu edildi.