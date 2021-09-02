Av yasağı bitti tezgâhlar istavrit doldu

Av yasağı sona erdi, balıkçılar dün "Vira
bismillah" dedi. Balıkçılar ağlarını Karadeniz
ve Marmara Denizi
'nde sulara attı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ağlarını çeken balıkçılar, sezonun ilk balıklarını tuttu. İlk günde balık umulandan azdı. Ancak denize açılan tekneler bol çıkan istavritle teselli buldu. Palamut avı ise yüzleri güldürmedi. Av sezonunun başlaması sebebiyle dün Beykoz Poyrazköy Limanı'nda tören düzenlendi. Ardından da balıkçılar ava çıktı. Dönüşte tutulan balıklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beylikdüzü Gürpınar
'da bulunan balık halinde toplandı. Av sezonu, 15 Nisan'a kadar devam edecek. Trabzon
'da ise tezgâhlarda bol miktarda istavrit yer aldı. 2-3 ay öncesine kadar kilosu 60 liraya kadar çıkan istavritin kilosu sezonun başlamasıyla 15 liraya kadar geriledi. Balıkçı Emin Avcı
, sezonun başlamasıyla bol istavrit geldiğini belirterek "Palamut çok az geldi. Gelen palamutun ağırlığı 250-300 gram civarındaydı fiyatı da pahalıydı" dedi. Ahmet Çoğalmış
ise sezondan umutlu olduklarını belirterek "Şu anki göstergelere göre istavrit, barbun, mezgit
çıktı. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi olacak" diye konuştu.
ERDOĞAN BEREKETLİ BİR SEZON DİLEDİ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, denizlere açılan balıkçılara Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diledi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun" ifadelerine yer verdi.