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Giriş Tarihi: 2.9.2021 17:11 Son Güncelleme: 2.9.2021 17:12

Bağcılar'da dehşet: Taksiciye böyle sıktı!

DHA
Bağcılar’da dehşet: Taksiciye böyle sıktı!

İstanbul Bağcılar'da dehşet dolu anlar yaşandı. Bir kişi, tartıştığı taksi şoförünün arkasından ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay, dün saat 15.40 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde cadde üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi yolcu olarak bindikleri takside şoför ile tartıştı. Tartışmanın ardından araçtan inen 2 kişiden biri, belinden çıkardığı tabancayla aracı ile yoluna devam eden taksici doğru ateş etti.

Taksici şans eseri yaralanmadan olay yerinden ayrılırken, silahlı saldırgan tabancasını tekrar doğrulttu ancak bu sefer ateş etmedi.

Cadde ortasında korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bağcılar'da dehşet: Taksiciye böyle sıktı!
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