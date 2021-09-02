Bakan Koca duyurdu: Sivas ve Malatya mavi kategoriye geçti

"2. DOZDA DA YÜKSEK BAŞARI BEKLİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 ilimizin daha mavi kategoriye geçtiğini aktardı. Koca, "Sivas ve Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusta %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla, Covid-19 Risk Haritasında artık Mavi. İkinci doz aşıyı yaptırma oranı Sivas'ta %61.8, Malatya'da %57.2. İlk doz oranı hızla %100'e yaklaşırken 2. dozda da yüksek başarı bekliyoruz. Tebrikler" dedi.