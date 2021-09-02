Bakan Koca duyurdu: Sivas ve Malatya mavi kategoriye geçti

Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ederken, 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %78'inden fazlası tek doz, %60'ından fazlası da 2 doz aşı ile aşılanmış durumda.
"2. DOZDA DA YÜKSEK BAŞARI BEKLİYORUZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 ilimizin daha mavi kategoriye geçtiğini aktardı. Koca, "Sivas ve Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusta %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla, Covid-19 Risk Haritasında artık Mavi. İkinci doz aşıyı yaptırma oranı Sivas'ta %61.8, Malatya'da %57.2. İlk doz oranı hızla %100'e yaklaşırken 2. dozda da yüksek başarı bekliyoruz. Tebrikler" dedi.