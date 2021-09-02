Başkasının HES koduyla seyahat ederken yakalandı

KIRŞEHIR'DEN Ankara
'ya giden şehirlerarası yolcu otobüsü, Kırıkkale
'de polis kontrol noktasında durduruldu. Polis ekiplerince, otobüs sürücüsü ve yolculara yapılan HES kodu kontrolünde, arkadaşıyla yolculuk yapan 19 yaşındaki Ö.U.K.'nın, başkasının HES kodunu kullandığı, koronavirüs temaslısı olduğu ve izleminin devam ettiği anlaşıldı. Otobüsten indirilen, İl Salgın ve Denetim Merkezi
ekiplerince alınarak karantina yurduna yerleştirildi. Temaslı genç kıza ve otobüs firmasına karantina kurallarını ihlal ettikleri için, 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.