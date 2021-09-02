Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Adana'da husumetli iki kardeş grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

BIÇAKLI KAVGA

Olay merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Can Acar ve kardeşi Selim Acar, husumetli oldukları Cumali Y. ve kardeşi Ramazan Y.'yle 53055 sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. İki grup bir süre sonra bıçaklı kavgaya tutuştu.

HASTANEDE ÖLDÜ

Kavgada Cumali Y. ile karşı taraftan Can ve kardeşi Selim Acar yaralandı. Üç yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan Selim Acar, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili Ramazan Y.'yi gözaltına aldı.