Bingöl’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yayladere ilçesi Sarıtosun köyünde ormanlık alanda başlayan yangın, kuru otların tutuşması Engebeli arazi ve rüzgâr, söndürme çalışmalarını güçleştirirken, yangının kontrol altına alınması için iki yangın söndürme helikopteri, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 110 kişilik ekip, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, iki iş makinesi ve 4 itfaiye aracıyla çalışma yürüttü.

AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Bingöl Şubesi ekipleri de yangın söndürme faaliyetine destek verdi. Ekipler, yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.