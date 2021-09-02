Bingöl’deki yangın söndürüldü!

1 yangın söndürme helikopteri ile havadan Bingöl, Diyarbakır, Erzurum ve Elazığ Orman İşletme Müdürlükleri, Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 110 kişilik ekip de 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 4 itfaiye aracı ile karadan müdahale etti.